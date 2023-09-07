Количество пострадавших в ДТП на "Скандинавии" увеличилось

Комитет по здравоохранению Ленинградской области представил уточненные данные по количеству пострадавших в серьезной аварии на трассе "Скандинавия" в Выборгском районе. Ранения в ДТП получили 10 человек и еще двое погибли, следует из сообщения, опубликованного Telegram-каналом региональной администрации.

"Две пострадавших девочки в тяжелом состоянии с политравмами и переломом позвоночника были направлены в Сестрорецкую больницу и в многопрофильную больницу им. Раухфуса соответственно. Четверо пострадавших направлены в Рощинскую межрайонную больницу, остальные четверо пострадавших осматриваются", — сообщил канал.

Ранее стало известно о наезде фуры на группу велосипедисток 14-15 лет, ехавших под руководством тренера по трассе "Скандинавия". По сообщению полиции, 31-летний водитель тягача толкнул ехавший впереди легковой "Форд", который сопровождал группу школьниц. От полученного удара машина въехала в группу спортсменок — воспитанниц школы-интерната "Олимпийский резерв" в Курортном районе Петербурга.

Следователи ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибель людей (ст. 264 УК РФ). Водитель допрошен и задержан, сообщили в полицейском главке. Обстоятельства произошедшего расследуются.

В связи с произошедшим в Петербурге организован Оперативный штаб под управлением губернатора Александра Беглова. Глава города и губернатор Ленобласти Александр Дрозденко взяли под личный контроль оказание помощи потерпевшим.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти (скриншот видео)