Депутаты Госдумы начнут пересаживаться на отечественные авто с 2024 года

В Совете Госдумы обсудили вопрос о закреплении за депутатами автотранспорта для осуществления полномочий в регионах, об этом сообщили в пресс-службе Госдумы.

Теперь с 2024 года депутаты в своих избирательных округах должны будут обеспечиваться автомобилями только российского производства по мере выбытия уже существующих служебных авто.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщал, что в Москве депутаты уже начали пересаживаться на отечественный автотранспорт в служебных целях.

Напомним, что спикер Законодательного собрания Александр Бельский заявлял, что депутаты городского парламента готовы в будущем использовать седаны отечественного производства в качестве служебных машин.

Фото: ЗАКС.ру