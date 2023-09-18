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Новости 18 сентября, 20:54

Депутаты Госдумы начнут пересаживаться на отечественные авто с 2024 года

фото ЗакС политика Депутаты Госдумы начнут пересаживаться на отечественные авто с 2024 года

В Совете Госдумы обсудили вопрос о закреплении за депутатами автотранспорта для осуществления полномочий в регионах, об этом сообщили в пресс-службе Госдумы.

Теперь с 2024 года депутаты в своих избирательных округах должны будут обеспечиваться автомобилями только российского производства по мере выбытия уже существующих служебных авто.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщал, что в Москве депутаты уже начали пересаживаться на отечественный автотранспорт в служебных целях.

Напомним, что спикер Законодательного собрания Александр Бельский заявлял, что депутаты городского парламента готовы в будущем использовать седаны отечественного производства в качестве служебных машин.

Фото: ЗАКС.ру


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