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Новости 10:17

В России обнаружилась нехватка препарата от инфаркта

фото ЗакС политика В России обнаружилась нехватка препарата от инфаркта

Российские аптечные сети перестали получать лекарственное средство микардис, которое прописывают страдающим от заболеваний сердечно-сосудистой системы. Как сообщают "Ведомости", препарат помогает при повышенном артериальном давлении, которое в ряде случаев способно привести к инфаркту.

Микардис производит немецкая компания Boehringer Ingelheim, пока что об уходе с российского рынка не объявлявшая.

Через приложение-агрегатор аптек "Мегаптека" препарат не купить в Москве, Подмосковье, Нижнем Новгороде, Волгограде и Саратове. О нехватке микардиса также рассказали официальные представители федеральной сети аптек "Ригла" и маркетплейса "Здравсити".

На прошлой неделе СМИ написали о дефиците антидепрессанта "Прозак". В Минздраве с такой оценкой не согласились.

фото: pixabay


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