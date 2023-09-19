В России за неделю выросла заболеваемость COVID-19

Количество заболевших коронавирусной инфекцией в России выросло на 48% за неделю, об этом пишет оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

На данный момент за неделю в стране выявлено 11 516 случаев заражения COVID-19, из них 1973 человека находятся в больницах, а 7 280 россиян выздоровели.

В Петербурге за период с 11 по 17 сентября выявлено 1 130 случаев, а в больницы поступило 107 человек. Больше 650 петербуржцев выздоровели.

Напомним, что в России не планируется введение масочного режима. В Роспотребнадзоре 16 сентября заявили, что на данный момент для введения ограничений нет серьезных оснований.

Фото: ЗАКС.ру