В России не планируется возвращение масочного режима

В России не следует ожидать возвращения коронавирусных ограничений без серьезных оснований для этого, сообщило РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора. Речь идет в том числе и о возможности введения масочного режима.

"Ограничительные меры, такие, как, например, масочный режим, [устанавливать] не планируется, если для этого не будет серьезных оснований", — заявили в Роспотребнадзоре.

В то же время в ведомстве допустили возможность временного введения "ограничений локального характера" в учреждениях.

В субботу, 16 сентября, РБК сообщил о том, что с понедельника в Доме правительства вновь введут масочный режим "в связи с ростом заболеваемости" ОРВИ, гриппом и ковидом. Помимо прочего, планируется уменьшить количество посетителей в здание и сократить контакты между сотрудниками.

"Временные ограничительные меры будут способствовать сохранению благоприятной эпидемиологической ситуации", — выразили уверенность представители кабмина.

В то же время в Госдуме вводить масочный режим не планируют, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу парламента.

Ранее в Смольном заявили, что продление коронавирусных ограничений в городе произошло после консультаций с представителями медицинского сообщества. В конце августа губернатор Александр Беглов пролонгировал срок действия запретов до 31 декабря 2023 года.

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