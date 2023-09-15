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Новости 16:24

В Смольном объяснили продление коронавирусных ограничений рекомендациями медиков

фото ЗакС политика В Смольном объяснили продление коронавирусных ограничений рекомендациями медиков

В администрации губернатора Петербурга сообщили, что антикоронавирусные ограничения продлены после консультации с медицинским сообществом. Об этом в Смольном рассказали в ответ на запрос ЗАКС.Ру.

"Решения о введении или снятии тех или иных ограничений, связанных с противодействием распространению коронавирусной инфекции, принимаются на основании рекомендаций медицинского сообщества города, учитывается экспертное мнение руководителей учреждений здравоохранения Санкт-Петербурга", - сказано в ответе изданию.

Эти рекомендации позволяют сдерживать распространение инфекции, добавили в Смольном.

Запрос ЗАКС.Ру направлял губернатору города Александру Беглову. Ответ подписан заместителем начальника пресс-службы городской администрации Дмитрием Шабельниковвым. 

Напомним, в конце августа Беглов продлил действие антикоронавирусных ограничений до конца 2023 года. По документу, всё ещё запрещены публичные мероприятия и курение кальянов в общественных местах. Петербуржцы решили оспорить постановление в суде.

София Саттарова / Фото: ЗАКС.Ру


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