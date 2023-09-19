Ремонт дворца Петра I в Стрельне займет три года

Чиновники из Государственной административно-технической инспекции Петербурга выдали ордер на работы в здании памятника федерального значения "Дворец Петра I", расположенном в Стрельне.

Подрядчику в лице ООО "РК "Союз" предстоит до середины октября 2026 года провести работы по сохранению объекта культурного наследия. Здание покроют лесами, рядом с ним организуют бытовой городок.

Дворец представляет собой единственное уцелевшее строение из тех, что входили в ансамбль загородной усадьбы первого российского императора. Петр любил останавливаться в нем по пути в Петергоф, Ораниенбаум и Кронштадт.

фото: gati-online.ru