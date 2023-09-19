Мосгорсуд признал экстремистской организацию "Новое величие"*

Московский городской суд удовлетворил иск прокуратуры и запретил на территории РФ деятельность движения "Новое величие"*, признав его экстремистским. Об этом сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Организацию государственный обвинитель охарактеризовал как неформальное политическое объединение. По данным ведомства, его участники преследовали целью подрыв конституционного строя и распространяли экстремистские материалы. В качестве аргумента в свою пользу прокурор указал на содержание приговоров, вынесенных по делу "Нового величия"*.

Напомним, что в 2020 году трое человек по этому делу получили реальные и четверо — условные сроки. Фигурантов, в частности, осудили за организацию экстремистского сообщества (ч. 1 ст. 282.1 УК). Никто из них не признал себя виновным.

*"Новое величие" признано экстремистской организацией, его деятельность запрещена в РФ

Фото: ЗАКС.Ру