В Петербурге готовы возобновить работу коронавирусных госпиталей-трансформеров при необходимости

Петербургские власти готовы возобновить работу ковидных госпиталей-транформеров в случае ухудшения эпидемиологической ситуации, об этом пишет "Фонтанка.ру" 19 сентября со ссылкой на комитет по здравоохранению города.

На данный момент коронавирусные госпитали-трансформеры в Петербурге не задействованы. Взрослых пациентов принимают в Боткинской и Александровской больницах, в больнице №20 на улице Ленсовета и в психиатрической больнице Скворцова-Степанова.

"За вчера госпитализация составила 22 человека. Несмотря на определённый рост, она находится на минимальных значениях", — отметили в комздраве.

Ранее стало известно, что в России за неделю выросла заболеваемость коронавирусной инфекцией. Всего с 11 по 17 сентября в Петербурге было выявлено 1130 случаев заражения.

Фото: ЗАКС.ру