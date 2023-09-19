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Новости 16:05

На Охте хотят избавиться от "сталинского" здания

фото ЗакС политика На Охте хотят избавиться от "сталинского" здания

Дом №9 по проспекту Шаумяна в Красногвардейском районе Петербурга может ожидать снос, о чем пишет издание "Канонер". Его построили в сталинскую эпоху. В двухэтажном кирпичном здании более полувека базировалась дорожная полиция Красногвардейского района.

Последние несколько лет принадлежащая городу постройка никак не используется. В Смольном ранее сочли, что она помешает проложить тоннель и вместе с тем расширить проспект. Эти намерения были частью несостоявшегося проекта "Охта-центра". 

Несмотря на отказ от строительства небоскреба, бывший отдел полиции все равно хотят признать аварийным и подлежащим сносу. Это подтвердил 19 сентября замглавы комитета имущественных отношений Кирилл Федоров.

фото: Mary, Citywalls.ru

фото: Citywalls.ru


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