На Охте хотят избавиться от "сталинского" здания

Дом №9 по проспекту Шаумяна в Красногвардейском районе Петербурга может ожидать снос, о чем пишет издание "Канонер". Его построили в сталинскую эпоху. В двухэтажном кирпичном здании более полувека базировалась дорожная полиция Красногвардейского района.

Последние несколько лет принадлежащая городу постройка никак не используется. В Смольном ранее сочли, что она помешает проложить тоннель и вместе с тем расширить проспект. Эти намерения были частью несостоявшегося проекта "Охта-центра".

Несмотря на отказ от строительства небоскреба, бывший отдел полиции все равно хотят признать аварийным и подлежащим сносу. Это подтвердил 19 сентября замглавы комитета имущественных отношений Кирилл Федоров.

фото: Mary, Citywalls.ru

фото: Citywalls.ru