Жену активиста из Ленобласти отправили на психиатрическое обследование

В рамках дела о нападении на полицейского (ч. 1 ст. 318 УК) суд в Ленобласти по ходатайству следствия назначил психиатрическое обследование Момагул Алимордоновой, приходящейся женой активисту Александру Правдину. Об этом пишет "Бумага"*.

Ее преследование началось после одиночного пикета, который Правдин организовал год назад и был задержан. На его плакате содержалось нелицеприятное суждение о целой этнической группе. В результате активиста задержали, а у Алимордоновой случилась стычка с полицией. Впоследствии административное дело в отношении 73-летнего Правдина пикета прекратили.

Активист, известный в поселке Сиверский своей стенгазетой, опасается, что к его супруге могут применить методы карательной психиатрии.

*Минюст внес "Бумагу" в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру