"Заминировавшего" детсад петербуржца обязали наблюдаться у психиатра

Красносельский районный суд Петербурга назначил один год ограничения свободы жителю города Дмитрию Голубеву, совершившему заведомо ложное сообщение об акте терроризма (ч. 1 ст. 207 УК). Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Без какого-либо повода мужчина прошлой весной рассказал экстренным службам о бомбе, которую якобы заложили в здании детского сада на Петергофском шоссе. При этом он представился чужим именем.

На суде Голубев раскаялся и признал вину. Согласно приговору, ему придется принудительно наблюдаться у психиатра и лечиться амбулаторно.

Фото: ЗАКС.Ру