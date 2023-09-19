Оксимирона* хотят оштрафовать по иноагентской статье

В Куйбышевский районный суд поступил протокол на рэпера Оксимирона* (настоящее имя Мирон Федоров*) по нарушению порядка деятельности иностранного агента, обратил внимание ЗАКС.Ру. На сайте суда указано, что материалы дошли до суда 15 сентября.

Исполнителю вменяют непредоставление или несвоевременное предоставление в уполномоченный орган сведений, которые должен туда направлять иноагент (ч.2 ст.19.34 КоАП РФ). За это Оксимирону* грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей.

В карточке дела сказано, что его рассмотрение по существу назначено на 5 октября.

Напомним, ранее Федорова* оштрафовали на 40 тысяч рублей за отсутствие плашки иностранного агента. Дело также рассматривалось в Куйбышевском районном суде.

*Минюст внес Мирона Федорова (Оксимирона) в единый реестр иностранных агентов

София Саттарова / Фото: ЗАКС.Ру