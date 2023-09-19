В Невском районе начали разбирать плавучий ресторан "Серебряный кит"

Рабочие начали 19 сентября разбирать плавучий ресторан "Серебряный кит", об этом пишет "Фонтанка.ру".

Ресторан начали демонтировать прямо на воде, так, по мнению рабочих, будет легче его вытащить.

Плавучий ресторан "Серебряный кит" пришвартован в Невском районе напротив Парка имени Бабушкина на проспекте Обуховской обороны. Именно там все это время было пришвартовано судно. Сейчас рабочие уже сняли часть серебряных чешуек.

В администрации Невского района подтвердили начало демонтажа ресторана. Сотрудники специальной организации сначала разберут верхние палубы.

Стало известно, что Росприроднадзор оценил нанесенный рестораном ущерб Неве в 350 млн рублей.

Фото: ЗАКС.ру