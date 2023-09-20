Попова сообщила о невысоком количестве госпитализаций с ковидом

Подъем заболеваемости коронавирусом был ожидаем, заявила РИА "Новости" глава Роспотребнадзора Анна Попова. При этом, по ее словам, количество госпитализаций нельзя назвать высоким и это внушает некоторый оптимизм.

"Рост заболеваемости мы уже наблюдаем, собственно, мы его и прогнозировали. <...> Отличительной чертой подъема заболеваемости этого сезона является небольшое количество госпитализаций. Что само по себе внушает определенный оптимизм", — поделилась глава Роспотребнадзора.

Как уточнила Попова, возглавляемое ей ведомство ожидало роста заболеваемости в больших городах со второй половины августа с последующим распространением болезни на прочие регионы. Она назвала грипп и ковид сложными заболеваниями, которыми лучше не болеть, и призвала вакцинироваться и соблюдать правила профилактики.

Ранее власти Петербурга заявили о готовности задействовать госпитали-трансформеры в связи с подъемом заболеваемости коронавуирусом.

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