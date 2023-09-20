Горелкин: Искусственный интеллект не заменит депутатов, поскольку лишен критического мышления

Депутаты могут не опасаться конкуренции со стороны искусственного интеллекта, поскольку последний пока лишен критического мышления, полагает замглавы комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин. В то же время это не помешает использовать искусственный разум в работе парламента, заявил он.

"Поскольку у искусственного интеллекта пока отсутствует критическое мышление, вряд ли в нынешнем варианте <...> искусственный интеллект сможет заменить депутатов", — поделился Горелкин своими мыслями с ТАСС.

Депутат заявил, что искусственный интеллект отличается "поверхностным взглядом и полным отсутствием критического мышления". С другой стороны, это не станет помехой в использовании парламентом подобных технологий, отметил он.

В конце августа Горелкин выражал беспокойство в связи с недостаточной, по его мнению, защищенностью мессенджера Signal.

Фото: ЗАКС.Ру