В Петербурге приняли закон о приватизации ГУП "ТЭК СПб"

Законодательное собрание Петербурга 20 сентября в третьем, окончательном чтении приняло законопроект о приватизации одной из крупнейших теплоэнергетических компаний Северо-Запада ГУП "Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга" в 2024 году, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

В зону ответственности компании входит порядка 16 тысяч домов, среди которых, кроме жилых домов, больницы, детские сады и школы. В ней трудоустроены более 7,5 тысяч человек. ГУП "ТЭК СПб" принадлежит почти половина петербургского рынка теплоснабжения.

После приватизации все акции нового акционерного общества будут принадлежать Петербургу. Предполагается, что городские власти будут единолично принимать решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров. Также город оставит за собой право контролировать финансово-хозяйственную деятельность АО.

Напомним, Смольный планировал приватизировать ГУП еще в 2022 году.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру