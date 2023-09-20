"Госуслуги" призывают россиян помогать в борьбе с беспилотниками

Россиянам начали приходить письма от портала "Госуслуги" с призывом установить приложение "Радар.НФ".

"В приложении "Радар" можно сообщить о подозрительных беспилотниках или иных чрезвычайных ситуациях, связанных с террористической угрозой", – говорится в письме от "Госуслуг".

Создателем приложения является Общероссийский народный фронт. На сайте организации сообщается, что в приложении можно рассказать о замеченных беспилотниках, взрывах, ракетах и так далее.

Все сообщения из приложения передаются в органы государственного управления.

Напомним, что в Ленинградской области собираются установить полный контроль над воздушным пространством. Такие меры будут приниматься в ответ на случаи обнаружения беспилотников.

Фото: unsplash.com