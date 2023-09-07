Ленобласть усилит контроль за воздушным пространством

Власти Ленинградской области намерены установить полный контроль за воздушным пространством, сообщил официальный Telegram-канал регионального комитета правопорядка и безопасности региона. Меры будут приниматься в ответ на "единичные случаи" обнаружения беспилотников.

Вопрос контроля за небом обсуждался 6 сентября в правительстве Ленобласти. Борьба с дронами на территории региона ведется в рамках создания единой системы контроля воздушного пространства и обнаружения и подавления дронов, поднявшихся с земли без разрешения на это.

Присутствовавший на совещании вице-губернатор Михаил Ильин, ответственный за безопасность, заявил о необходимости усилить контроль за небом "в связи с фиксировавшимися единичными случаями обнаружения беспилотных летательных аппаратов над территорией различных районов".

В прикрытии неба над Ленобластью используется новейшее российское оборудование, уточнили в комитете.

В начале мая губернатор Ленобласти Александр Дрозденко отчитался о передаче полиции средств для радиоэлектронной борьбы. Спустя два месяца он отдал подобное оборудование представителю Минобороны. В ближайшие дни в регионе ожидается открытие учебных классов для контрактников, на которых будут готовить операторов БПЛА.

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