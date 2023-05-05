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Новости 17:20

Дрозденко передал полицейским РЭБ-ружья для борьбы с дронами

фото ЗакС политика Дрозденко передал полицейским РЭБ-ружья для борьбы с дронами

Ружья для радиоэлектронной борьбы поступили в распоряжение специального полка ГУВД для борьбы с беспилотниками, сообщил 5 мая губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

"Передал РЭБ-ружья в спецполк ГУВД для обучения личного состава полицейских подразделений Ленобласти и пресечения несанкционированного использования дронов", — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Ранее в Ленобласти был введен запрет на запуск беспилотников. Исключение было сделано лишь для коптеров, используемых для обеспечения безопасности объектов инфраструктуры.

После атаки двух беспилотников на Кремль ночью 3 мая в Москве был введен запрет на запуск подобных аппаратов. Аналогичный запрет действует до 15 мая в Петербурге, однако он мог быть введен еще ранее в рамках обеспечения безопасности проведения Дня Победы.

Фото: Telegram-канал Александра Дрозденко


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