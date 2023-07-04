Дрозденко передал противодроновые ружья военным

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко передал представителю Минобороны оборудование для военных, находящихся в зоне спецоперации. Речь идет, в частности, о ружьях для радиоэлектронной борьбы.

"Передал военным очередную партию противодроновых ружей, планшетов для связи артиллеристов и разведки, комплекс "Гарпия"", — написал Дрозденко в своем Telegram-канале 4 июля.

Глава региона уточнил, что основную часть помощи участвующим в СВО жителям Ленобласти передают адресно через его представителя Сергея Мачинского непосредственно в Донбассе. Последний выполняет возложенные на него задачи с конца сентября прошлого года.

Также Дрозденко поведал о планах уточнить возможность запуска производства необходимого инвентаря непосредственно на территории региона. "Вечером встречаюсь с производителями спецоборудования, уточняем возможности наладить изготовление в Ленобласти", — поделился он планами.

В начале мая губернатор передал противодроновые ружья полицейским. Произошло это спустя два дня после атаки беспилотников на Кремль.

Фото: Telegram-канал Александра Дрозденко (скриншот видео)