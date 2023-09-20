Заксобрание приняло законопроект об увеличении числа сотрудников мировых судов

Депутаты петербургского Законодательного собрания на заседании 20 сентября в третьем, окончательном чтении приняли законопроект об увеличении числа сотрудников в аппарате мировых судей, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Так парламент намерен снизить нагрузку на судей и ускорить делопроизводство.

Согласно законопроекту, на каждый судебный участок хотят дополнительно нанять по одному секретарю. Всего таким образом появится 211 новых мест. Смольный, подготовивший документ, обосновал необходимость увеличения аппарата мировых судей возросшей нагрузкой из-за роста числа административных протоколов в отношении злостных неплательщиков штрафов за парковку. Их хотят привлекать к ответственности по статье о неисполнении административного наказания (ст. 20.25 КоАП). Отметим, по этой статье КоАП также предусмотрен арест до 15 суток.

О том, как обсуждали законопроект в парламенте - читайте в материале ЗАКС.Ру.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру.