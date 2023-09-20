В Госдуме предложили блокировать треш-стримерам интернет

Глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев подготовил ряд законопроектов, ужесточающих наказания за проведение так называемых треш-стримов, сообщили 20 сентября "Известия". Парламентарий намерен внести ряд поправок в Уголовный кодекс и в Кодекс об административных правонарушениях.

"Действующее законодательство не предусмотрело эффективных механизмов, которые позволяют бороться с распространением треш-стримеров. Например, порой невозможно возбудить дело, если речь идет не о тяжком или особо тяжком преступлении", — заявил парламентарий газете. При этом он назвал авторов контента с жестоким содержанием "крайне опасным для общества явлением", поскольку те обладают внушительной аудиторией и способны "пропагандировать извращенные ценности".

По мнению Метелева, производимый подобными блогерами контент следует блокировать, а администрации социальных сетей должны самостоятельно его выискивать. Также парламентарий находит нужным ввести в законодательство новое отягчающее обстоятельство в виде публичной демонстрации в СМИ или интернете. По его словам, это позволит лишать треш-стримеров свободы на срок до двух лет, а также позволит отключать их от интернета.

О завершении работы на законопроектами Метелев сообщал месяцем ранее. Инициативы были направлены для получения отзывов в правительство и Верховный суд.

Фото: ЗАКС.Ру