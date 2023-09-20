ЗакС принял законопроект о трехлетнем бюджете петербургских муниципалов

Законодательное собрание Петербурга 20 сентября в третьем, окончательном чтении приняло законопроект, согласно которому бюджеты муниципальных образований будут планироваться на три года сразу, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Сейчас у муниципалов итак есть право перейти на трехлетний бюджет. Такой практики придерживаются в 98 из 111 муниципальных образований города. В Смольном уверены, что обязательные требования к бюджетному процессу МО позволят точнее планировать бюджет и повысят эффективность использования средств.

Как в ЗакСе обсуждали законопроект о муниципальных "трехлетках" - читайте в материале ЗАКС.Ру.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру