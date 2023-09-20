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Муниципал 11:24

ЗакС принял законопроект о трехлетнем бюджете петербургских муниципалов

фото ЗакС политика ЗакС принял законопроект о трехлетнем бюджете петербургских муниципалов

Законодательное собрание Петербурга 20 сентября в третьем, окончательном чтении приняло законопроект, согласно которому бюджеты муниципальных образований будут планироваться на три года сразу, передает корреспондент ЗАКС.Ру. 

Сейчас у муниципалов итак есть право перейти на трехлетний бюджет. Такой практики придерживаются в 98 из 111 муниципальных образований города. В Смольном уверены, что обязательные требования к бюджетному процессу МО позволят точнее планировать бюджет и повысят эффективность использования средств. 

Как в ЗакСе обсуждали законопроект о муниципальных "трехлетках" - читайте в материале ЗАКС.Ру

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру


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