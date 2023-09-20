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Новости 11:42

Финская таможня пообещала пропускать просителей убежища на российских машинах

фото ЗакС политика Финская таможня пообещала пропускать просителей убежища на российских машинах

Финская таможня перечислила тех, кому позволено пересекать границу на машинах с российскими номерами, сообщил 20 сентября РБК. Речь идет о дипломатах и просителях убежища.

Пересечь российско-финляндскую границу можно на автобусе, сообщили в таможне. Что касается проезда на личных автомобилях с российскими номерами, то финская сторона будет пропускать дипломатов и членов их семей, а также ищущих убежища граждан.

"Путешественникам разрешается брать с собой используемые ими личные вещи (телефоны, ноутбуки, одежду, украшения и т.д.), несмотря на санкции", — отметили в таможне.

Чаще всего российские автомобили не арестовываются и не конфискуются на границе, а только возвращаются обратно, уточнили в ведомстве.

Начиная с полуночи 16 сентября Финляндия присоединилась к запрету на въезд на свою территорию российских автомобилей. За прошедшие выходные границу не смогли пересечь 37 машин из 81, пытавшихся въехать в соседнюю страну.

Фото: pixabay


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