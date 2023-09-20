Финская таможня пообещала пропускать просителей убежища на российских машинах

Финская таможня перечислила тех, кому позволено пересекать границу на машинах с российскими номерами, сообщил 20 сентября РБК. Речь идет о дипломатах и просителях убежища.

Пересечь российско-финляндскую границу можно на автобусе, сообщили в таможне. Что касается проезда на личных автомобилях с российскими номерами, то финская сторона будет пропускать дипломатов и членов их семей, а также ищущих убежища граждан.

"Путешественникам разрешается брать с собой используемые ими личные вещи (телефоны, ноутбуки, одежду, украшения и т.д.), несмотря на санкции", — отметили в таможне.

Чаще всего российские автомобили не арестовываются и не конфискуются на границе, а только возвращаются обратно, уточнили в ведомстве.

Начиная с полуночи 16 сентября Финляндия присоединилась к запрету на въезд на свою территорию российских автомобилей. За прошедшие выходные границу не смогли пересечь 37 машин из 81, пытавшихся въехать в соседнюю страну.

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