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Новости 12:22

Путин и глава МИД Китая встретятся в среду в Константиновском дворце

фото ЗакС политика Путин и глава МИД Китая встретятся в среду в Константиновском дворце

Президент Владимир Путин встретится с главой МИД Китая Ван И в Петербурге 20 сентября, рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, встреча состоится в Константиновском дворце в Стрельне.

"Сегодня Путин примет находящегося с визитом в РФ Ван И — министра иностранных дел Китая. <...> Сегодня президент как раз китайского гостя примет в Санкт-Петербурге в Константиновском дворце", — приводит слова Пескова РИА "Новости".

Представитель Кремля отметил, что ранее у Ван И состоялись "очень плодотворные переговоры" с российским коллегой Сергеем Лавровым и с секретарем Совета безопасности Николаем Патрушевым.

Также Песков напомнил, что на среду у Путина также запланировано заседание попечительского совета Мариинского театра.

Ранее Песков говорил, что в случае участия Путина на выборах президента никто не сможет составить ему реальную конкуренцию.

Фото: Kremlin.ru


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