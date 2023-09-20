Два спасателя погибли при повторном обрушении дома в Балашихе

Двое спасателей погибли при разборе завалов в многоквартирном доме в подмосковной Балашихе, сообщила пресс-служба МЧС. Утром 20 сентября в здании прогремел взрыв, приведший к обрушению плит с пятого по третий этаж.

При работах на объекте произошло повторное обрушение перекрытий дома. Под завалами оказались работавшие там сотрудники МЧС.

"На данный момент из-под завалов извлечены четыре спасателя, они переданы медикам. К сожалению, при повтором обрушении два спасателя погибли", — передает официальный Telegram-канал министерства.

Еще до повторного обрушения ТАСС сообщал о четырех погибших, чьи тела были извлечены из-под обломков. Из дома эвакуировали 170 жильцов, для них организовали три пункта временного размещения.

По официальным данным, причиной происшествия стал взрыв газа в одной из квартир здания.

Фото: Telegram-канал МЧС России (скриншот видео)