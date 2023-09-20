Взрыв дома в Подмосковье привел к жертвам

Один человек погиб и трое ранены при взрыве многоквартирного дома в подмосковной Балашихе утром 20 сентября, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в своем Telegram-канале. Перед этим РБК уведомило со ссылкой на источник в МЧС о двух погибших и двух пострадавших в результате происшествия.

Инцидент в панельном здании привел к обрушению плит с третьего по пятый этаж, также оказались разрушены два балкона. Причиной этого в МЧС назвали взрыв газа в одной из квартир здания.

На месте работают спасатели и бригады скорой помощи. Воробьев сообщил, что жильцов разместят в местном доме культуры. "Всех жителей пострадавших квартир размещаем в ДК "Балашиха" — там обеспечим их всем необходимым: горячим питанием, водой, окажем психологическую помощь", — написал он.

ГСУ СК по Московской области возбудило уголовное дело об оказании не соответствующих требованиям безопасности услуг (ст. 238 УК РФ). В свою очередь, подмосковная прокуратура сообщила о начале проверки в связи с произошедшим.

Фото: 50.mchs.gov.ru