Петербургские депутаты хотят дать поддержку производителям БПЛА

Производители беспилотных летательных аппаратов смогут получить меры поддержки от Петербурга. Соответствующий законопроект депутаты Заксобрания поддержали в первом чтении на заседании 20 сентября.

Стимулирование разработки, внедрения, развития и использование систем ИИ и робототехники, к которой относятся беспилотники, станет одной из приоритетной задач правительства Петербурга. Такую норму закрепят в городском законе "Об основах научно-технической политики Санкт-Петербурга".

Во время обсуждения законопроекта депутаты также упоминали двойное назначение таких устройств, кроме, например, потребительской доставки грузов. Сейчас различные дроны и БПЛА активно используются в рамках специальной военной операции.

– То, что кто-то не получил пиццу, если она воздушным способом… Бог с ним, а вот доставка других товаров и грузов, нам понятно - здесь не должно быть сбоев и перебоев, – заявил депутат-единоросс Всеволод Беликов.

Большинство депутатов назвали инициативу своевременной и полезной. Единоросс Павел Крупник добавил, что подобные законы должны были обсуждать еще несколько лет назад.

– С беспилотниками, я считаю, мы сильно задержались. Об этом мы, наверное, должны были говорить два-три-четыре года назад. Если мы смотрим на пример Ирана, Турции, то мы находимся в каком-то каменном веке, – рассказал Крупник журналистам.

Напомним, с начала 2023 года Петербург присоединился к выполнению нацпроекта по развитию беспилотных авиационных систем.

Контантин Леньков / Фото: ЗАКС.ру