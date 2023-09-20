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Петербургские депутаты хотят дать поддержку производителям БПЛА

фото ЗакС политика Петербургские депутаты хотят дать поддержку производителям БПЛА

Производители беспилотных летательных аппаратов смогут получить меры поддержки от Петербурга. Соответствующий законопроект депутаты Заксобрания поддержали в первом чтении на заседании 20 сентября. 

Стимулирование разработки, внедрения, развития и использование систем ИИ и робототехники, к которой относятся беспилотники, станет одной из приоритетной задач правительства Петербурга. Такую норму закрепят в городском законе "Об основах научно-технической политики Санкт-Петербурга". 

Во время обсуждения законопроекта депутаты также упоминали двойное назначение таких устройств, кроме, например, потребительской доставки грузов. Сейчас различные дроны и БПЛА активно используются в рамках специальной военной операции. 

– То, что кто-то не получил пиццу, если она воздушным способом… Бог с ним, а вот доставка других товаров и грузов, нам понятно -  здесь не должно быть сбоев и перебоев, – заявил депутат-единоросс Всеволод Беликов

Большинство депутатов назвали инициативу своевременной и полезной. Единоросс Павел Крупник добавил, что подобные законы должны были обсуждать еще несколько лет назад. 

– С беспилотниками, я считаю, мы сильно задержались. Об этом мы, наверное, должны были говорить два-три-четыре года назад. Если мы смотрим на пример Ирана, Турции, то мы находимся в каком-то каменном веке, – рассказал Крупник журналистам. 

Напомним, с начала 2023 года Петербург присоединился к выполнению нацпроекта по развитию беспилотных авиационных систем. 

Контантин Леньков / Фото: ЗАКС.ру


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Упоминаемые персоны
Беликов Всеволод Федорович 
Крупник Павел Анатольевич 




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