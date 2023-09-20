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Новости 13:43

"Анапа – шикарно": Спикер Бельский рассказал, как провел лето

фото ЗакС политика "Анапа – шикарно": Спикер Бельский рассказал, как провел лето

Спикер Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский "шикарно" провел отпуск в Анапе. О своей семейной поездке он рассказал журналистам 20 сентября. Председатель Заксобрания посещал Краснодарский край в первой половине августа. 

– Анапа – шикарно, съездили с детьми, отдохнули всей семьей. Так что набрались сил, готовы к новому парламентскому году, – рассказал Бельский. 

Напомним, некоторые парламентарии выбрали менее традиционный вид летнего отдыха. Например, член фракции "Единая Россия" Наталия Астахова в августе отправилась покорять вулкан на Камчатке. 

 

Контантин Леньков / Фото: ЗАКС.ру


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Упоминаемые персоны
Бельский Александр Николаевич 




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