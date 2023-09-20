"Анапа – шикарно": Спикер Бельский рассказал, как провел лето

Спикер Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский "шикарно" провел отпуск в Анапе. О своей семейной поездке он рассказал журналистам 20 сентября. Председатель Заксобрания посещал Краснодарский край в первой половине августа.

– Анапа – шикарно, съездили с детьми, отдохнули всей семьей. Так что набрались сил, готовы к новому парламентскому году, – рассказал Бельский.

Напомним, некоторые парламентарии выбрали менее традиционный вид летнего отдыха. Например, член фракции "Единая Россия" Наталия Астахова в августе отправилась покорять вулкан на Камчатке.

Контантин Леньков / Фото: ЗАКС.ру