Норвегия перестанет пропускать легковые авто с российскими номерами

Вслед за странами Балтии и Финляндией въезд для легковых автомобилей с российскими номерами закроет Норвегия, об этом пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на слова госсекретаря Эйвинда Вад Петерссона норвежским СМИ.

Пока точная дата введения ограничений неизвестна. На данный момент, норвежские власти рассматривают способы исполнения мер.

"Как и Финляндия, Норвегия введет ограничения на ввоз и использование в стране автомобилей с российской регистрацией", – заявил Петерссон.

Напомним, что 16 сентября Финляндия присоединилась к запрету на въезд легковых автомобилей с российскими номерами вслед за странами Балтии. Однако финские власти уточнили, что будут пропускать просителей убежища на российских авто.

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