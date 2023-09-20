Смольнинский суд отказал в разблокировании страницы Слабуновой во "ВКонтакте"

Смольнинский районный суд рассмотрел иск депутата Заксобрания Карелии Эмилии Слабуновой ("Яблоко") к ООО "ВКонтакте", рассказали 20 сентября в объединенной пресс-службе судов Петербурга. Политик добивалась от администрации социальной сети разблокирования личной страницы.

Как указала Слабунова, ее аккаунт во "ВКонтакте" был заблокирован 26 марта 2022 года. В начале июня того же года Роскомнадзор сообщил истцу, что доступ к ее странице был ограничен в связи с публикацией материалов о СВО, имеющих отличную от официальной трактовку событий. После этого Слабунова известила "ВКонтакте" об удалении спорных постов и попросила разблокировать страницу, однако тщетно.

В своем иске Слабунова указывала, что "страница использовалась ею не только как физическим лицом, но и как депутатом Законодательного Собрания Республики Карелия, руководителем фракции Яблоко, членом Федерального политического комитета партии "РОДП "ЯБЛОКО"", передает судебная пресс-служба. Не добившись разблокирования страницы от администрации "ВКонтакте", политик обратилась в суд.

Представители "ВКонтакте" на заседание не явились. Суд установил, что соцсеть выполняла требования Роскомнадзора, а тот действовал в соответствии с распоряжением заместителя генерального прокурора. Основанием для блокировки стало распространение недостоверной, с точки зрения Минобороны, публикаций о СВО.

"При таких обстоятельствах, действия ООО "ВКонтакте" по отказу в разблокировке страницы истца являются законными", — передает судебная пресс-служба. Суд в удовлетворении иска Слабуновой отказал.

В марте 2023 года Верховный суд Карелии оставил в силе назначенный Слабуновой штраф за дискредитацию армии (ст. 20.3.3 КоАП РФ). За месяц до этого Петрозаводский горсуд взыскал с нее 30 тысяч рублей по этой статье.

Фото: Telegram-канал Эмилии Слабуновой