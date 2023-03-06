Карельский суд оставил в силе штраф за дискредитацию армии местному депутату Слабуновой

Верховный суд Карелии 6 марта оставил в силе штраф за дискредитацию Вооруженных сил (ст. 20.3.3 КоАП РФ), вынесенный депутату местного Заксобрания Эмилии Слабуновой ("Яблоко"). В начале февраля Петрозаводский городской суд взыскал с политика 30 тысяч рублей по этой статье.

Сама Слабунова назвала решение Верховного суда "ожидаемым". "У политических судебных решений, видимо, нет шансов быть измененными в иных судебных инстанциях в данных политических реалиях. Они мало имеют отношения к праву и цели имеют соответствующие — устрашить неугодных", — написала депутат в своем Telegram-канале по завершении разбирательства.

Депутат также заявила, что считает нарушенным свое "конституционное право на жизнь в правовом государстве, как это записано в статье 1 Конституции РФ". В связи с этим она намерена обжаловать решение суда в кассационной инстанции.

О составлении протокола за дискредитацию армии Слабунова сообщила в начале января. По ее словам, перед этим на нее пожаловался местный депутат от "Единой России", которому не понравились слова "яблочницы" о необходимости строительства школ и обеспечения безопасности детей.