Россияне не будут нести ответственность за использование заблокированных сервисов VPN

В России не планируют вводить ответственность за использование заблокированных VPN, об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева.

Шадаев напомнил, что сервисы VPN, не исполняющие требования о фильтрации трафика от запрещенного контента, сейчас блокируются.

"Не планируется введение ответственности за использование заблокированных VPN-сервисов", – сказал Шадаев 20 сентября журналистам на форуме Kazan Digital Week.

Напомним, что ранее глава комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн назвал сервисы VPN угрозой для пользователей. По мнению депутата, неизвестно где и как сервисы хранят персональные данные.

Фото: unsplash.com