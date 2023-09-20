Плата за проезд в Петербурге может увеличиться на 5% в 2024 году

В проекте бюджета Петербурга на 2024 год учтен рост цен проездных билетов с учетом инфляции, об этом пишет "Фонтанка.ру" 20 сентября со ссылкой на слова вице-губернатора Алексея Корабельникова.

На данный момент точные цифры неизвестны, о них сообщит комитет по тарифам города. По словам Корабельникова, округленно рост составит 5%.

Напомним, что в сентябре депутат Законодательного собрания Роман Кононенко ("КПРФ") обратился к вице-губернатору Кириллу Полякову с вопросом о возможном повышении платы за проезд. Он отметил, что очередное повышение цен может стать финансовым бременем для петербуржцев.

Фото: ЗАКС.ру