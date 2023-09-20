ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 19:18

Плата за проезд в Петербурге может увеличиться на 5% в 2024 году

фото ЗакС политика Плата за проезд в Петербурге может увеличиться на 5% в 2024 году

В проекте бюджета Петербурга на 2024 год учтен рост цен проездных билетов с учетом инфляции, об этом пишет "Фонтанка.ру" 20 сентября со ссылкой на слова вице-губернатора Алексея Корабельникова.

На данный момент точные цифры неизвестны, о них сообщит комитет по тарифам города. По словам Корабельникова, округленно рост составит 5%.

Напомним, что в сентябре депутат Законодательного собрания Роман Кононенко ("КПРФ") обратился к вице-губернатору Кириллу Полякову с вопросом о возможном повышении платы за проезд. Он отметил, что очередное повышение цен может стать финансовым бременем для петербуржцев.

Фото: ЗАКС.ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости
Упоминаемые персоны
Корабельников Алексей Алексеевич




Новости20 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама