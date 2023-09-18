Кононенко обратился к Полякову в связи с возможным повышением платы за проезд

Петербуржцы обеспокоены возможностью повышения в 2024 году тарифов на проезд в общественном транспорте, уведомил вице-губернатора Кирилла Полякова в своем обращении лидер фракции КПРФ в Заксобрании Петербурга Роман Кононенко. Копию документа опубликовал вечером 17 сентября Telegram-канал "КПРФ Ленинград".

Поводом для обращения депутат указал поступивший запрос от избирателя, опасающегося повышения платы за проезд. При этом Кононенко уточнил, что вопрос подорожания проезда обсуждался во время "нулевых чтений" бюджета Петербурга в Заксобрании. По его словам, необходимость изменения тарифов обосновывалась инфляцией и необходимостью дополнительного финансирования транспортной сферы в городе.

"В настоящее время стоимость разовой поездки в городском транспорте Москвы, количество маршрутов и станций метрополитена в которой значительно превышает количество маршрутов и станций метрополитена в Санкт-Петербурге, ниже стоимости разовой поездки в городском транспорте в нашем регионе. <...> Очередное повышение тарифов на проезд в городском маршрутном транспорте в условиях отсутствия ощутимого роста доходов граждан станет для жителей нашего города дополнительным финансовым бременем", — указал Кононенко.

Коммунист поинтересовался у Полякова, какие причины мешают обеспечить финансирование транспортной сферы Петербурга в 2024 году без повышения стоимости проезда.

В предыдущий раз в Петербурге повышали стоимость проезда в начале 2023 года. В конце августа комитет по транспорту сообщил депутатам Заксобрания о необходимости допфинансирования на уровне двух миллиардов рублей.

Фото: ЗАКС.Ру