С начала года Мариинский театр принес бюджету более полумиллиарда рублей налогов

В Константиновском дворце президент Владимир Путин провел заседание попечительского совета Мариинского дворца, на котором присутствовали, в числе прочих, губернатор Александр Беглов, министр культуры Ольга Любимова, глава Сбербанка Герман Греф, глава РЖД Олег Белозеров и председатель правления Газпрома Алексей Миллер.

Беглов, осветивший встречу в своем Telegram-канале, отметил, что за первые восемь месяцев года театр смог заработать для города 534 млн рублей налоговых отчислений, а за весь предыдущий год - 819 млн рублей.

В минувшем театральном сезоне в Петербурге Мариинкой было показано тринадцать оперных и балетных премьер.

В ходе разговора с Путиным Беглов от лица блокадников поблагодарил его за единовременные выплаты к 80-летию со дня освобождения Ленинграда от блокады.

фото: gov.spb.ru