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Новости 9:33

Минтруд намерен выплатить блокадникам по 50 тысяч рублей к юбилею освобождения Ленинграда

фото ЗакС политика Минтруд намерен выплатить блокадникам по 50 тысяч рублей к юбилею освобождения Ленинграда

Минтруд подготовил проект указа о единовременных выплатах к 80-летию полного освобождения Ленинграда от блокады, сообщил 8 августа ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. Предполагается, что по 50 тысяч рублей получат граждане, награжденные медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Жителю блокадного Ленинграда".

"Единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей предлагается произвести в период с декабря 2023 года по январь 2024 года. Соответствующие проекты размещены для общественного обсуждения", — уточнили в ведомстве.

Проект документа подготовлен в соответствии с поручением президента Владимира Путина, следует из сообщения министерства. Выплаты полагаются 62 598 блокадников, проживающих на территории России, Латвии, Литвы, Эстонии, Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья.

Празднование полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады состоится 27 января 2024 года. Согласно планам губернатора города Александра Беглова, торжества должны будут продлиться в течение всего следующего года. На выплаты ветеранам в 2024 году Смольный планирует потратить 1,6 миллиарда рублей.

Фото: spbarchives.ru


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