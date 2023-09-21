В развитие территории на месте бывшего завода Toyota вложат 15 млрд рублей

Территория под бывшим заводом Toyota в Шушарах станет частью особой экономической зоны Петербурга и потребует вложения около 15,4 млрд рублей, пишет ТАСС со ссылкой на гендиректора "ОЭЗ Санкт-Петербург" Тамару Рондалеву. Ожидается, что до конца этого года проект получит одобрение со стороны Минэкономразвития. В тот же срок будет подписано соглашение.

Площадь участка составит 127 га. Обустроить его планируют в период с 2025 по 2028 годы. В обновленном виде территория способна будет дать 5300 рабочих мест.

"По предварительным оценкам, на данной площадке сможет разместиться до 40 компаний-резидентов ОЭЗ", - рассказала Рондалева.

Напомним, японцы продали петербургский завод Toyota ФГУП "НАМИ" без права обратного выкупа. Больше года предприятие из-за последствий санкций находилось в режиме простоя и так и не возобновило работу.

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