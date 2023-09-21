Алиев извинился перед Путиным за гибель российских миротворцев в Карабахе

Президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин провели телефонный разговор, посвященный последним событиям в Нагорном Карабахе, сообщает сайт Кремля.

Лидер закавказского государства принес извинения за гибель российских миротворцев в ходе обстрелов, произведенных его армией накануне. Алиев пообещал провести скрупулезное расследование гибели миротворцев и выплатить компенсации семьям погибших.

Напомним, что в результате однодневной так называемой контртеррористической операции азербайджанским войскам удалось взять полный контроль над непризнанной Нагорно-Карабахской республикой. Вскоре после этого армянское население, составляющее 99% ее жителей, стало массово покидать свои дома. Утром 21 сентября Минобороны РФ сообщило об эвакуации 5 тысяч местных жителей силами миротворцев.

фото: kremlin.ru