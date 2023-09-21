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Новости 9:21

Миротворцы РФ вывезли из Нагорного Карабаха пять тысяч жителей

фото ЗакС политика Миротворцы РФ вывезли из Нагорного Карабаха пять тысяч жителей

Российское Минобороны рассказало об эвакуации мирных граждан с территории Нагорного Карабаха, где на неделе обострилась обстановка и активизировались азербайджанские военные.

Как пишет РИА "Новости" со ссылкой на министерство, российские миротворцы смогли эвакуировать пять тысяч человек из Мардакертского, Мартунинского и Аскеранского районов. Их обеспечивают питанием и медицинской помощью.

Азербайджанское руководство 19 сентября объявило о проведении контртеррористической операции на территории Нагорного Карабаха. За одни сутки непризнанная республика, преимущественно населенная армянами, капитулировала, ее органы власти де-факто перестали существовать. Официальные представители РФ назвали боевые действия внутренним делом Азербайджана.

Армяно-азербайджанский конфликт из-за спорной территории тянется с перерывами как минимум последние тридцать пять лет. В прошлый раз эскалация случалась осенью 2020 года.

фото: pixabay


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