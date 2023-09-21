В Закавказье погиб замкомандующего подводными силами Северного флота

При обстреле на территории Закавказья погиб заместитель командующего подводными силами Северного флота по военно-политической работе Иван Ковдин. Об этом сообщила региональная общественная организация "Санкт-Петербургский клуб моряков-подводников и ветеранов ВМФ".

Машину капитана 1-го ранга расстреляли в зоне конфликта накануне. В июле Ковдина отправили в Нагорный Карабах в должности замкомандующего миротворческого контингента.

Напомним, что Азербайджан потратил сутки на контртеррористическую операцию в непризнанной Нагорно-Карабахской республике, расположенной на его территории. Власти НКР, почти полностью заселенной армянами, капитулировали. В четверг президент Азербайджана Ильхам Алиев извинился перед своим российским коллегой Владимиром Путиным за гибель российских миротворцев.

фото: Санкт-Петербургский клуб моряков-подводников и ветеранов ВМФ