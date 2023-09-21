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Новости 13:58

Правительство Ленобласти оценило готовность к отопительному сезону в 99%

фото ЗакС политика Правительство Ленобласти оценило готовность к отопительному сезону в 99%

Глава комитета Ленобласти по ТЭК Сергей Морозов заявил, что регион на 99% готов к холодам и что он обеспечен топливом на весь зимний сезон.

На сегодняшний день специалисты отстают с ремонтом на резервных трубопроводах только в Шлиссельбурге, Сосново, Колтушах, Сертолово и Ивангороде. Ситуацию во всех перечисленных населенных пунктах Морозов контролирует. Чиновники обещают, что отопление дадут в срок во всем регионе.

Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов поблагодарил всех, кто помог городу подготовиться к зиме. Насколько высока эта готовность в целом, он не уточнил, сообщив, что работы близятся к концу.

Фото: ЗАКС.Ру


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