Правительство России ввело временные ограничения на экспорт бензина и дизеля

В России временно вводят ограничения на экспорт автомобильного бензина и дизеля, постановление подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным, об этом сообщили в пресс-службе Правительства России.

Такое решение было принято для стабилизации цен на топливо внутри страны. По мнению властей, временные ограничения насытят рынок топлива и позволят понизить цены для россиян.

Ранее власти увеличили нормативы поставок бензина и дизеля на биржу, а также организовали мониторинг закупок топлива для сельхозпроизводителей.

Напомним, что ранее семь субъектов РФ жаловались на нехватку топлива. Дефицит привел к подорожанию дизеля.

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