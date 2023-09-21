В России начали падать цены на бензин и дизель

Цены на бензин и дизель начали снижаться после новостей об ограничении экспорта топлива, об этом свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи 21 сентября.

Бензин АИ-92 подешевел на 5,7%, АИ-95 на 3,9%, а дизель на 2,1%. Как сообщает издание "Фонтанка.ру", ранее котировки цен на автомобильное топливо только росли.

Напомним, что премьер-министр Михаил Мишустин подписал документ, согласно которому ограничивается экспорт топлива. Такая мера принята для того, чтобы насытить рынок, что должно поспособствовать понижению цен.

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