Псковский губернатор заклеил логотип Apple на своем компьютере

После сентябрьских выборов рабочий кабинет губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, регулярно попадающий в кадр, изменил свой привычный вид. Логотип Apple на мониторе чиновника теперь заклеен. Это заметил в своем Telegram-канале псковский политик, член "Яблока" Николай Кузьмин.

"Выглядит как импортозамещение техники Apple на LightCom с российским микроконтроллером "Миландр"", - прокомментировал он увиденное.

По наблюдениям "Псковской губернии", заклеивание произошло не позднее 13 сентября.

Отметим, что по итогам прошедшего голосования Ведерников среди всех переизбравшихся губернаторов получил один из самых высоких процентов поддержки. По официальным данным, он набрал 86,3% голосов.

фото: Михаил Ведерников / Telegram (скриншот видео)