Кабмин одобрил законопроект петербургского ЗакСа о контроле за аттракционами

Правительство России дало положительный отзыв на инициативу депутатов петербургского ЗакСа, вводящую государственный надзор за деятельностью и техническим состоянием аттракционов. Об этом сообщил спикер городского парламента Александр Бельский. Несмотря на принципиальное одобрение, данное на федеральном уровне, некоторые пункты нуждаются в доработке: например, должны быть четче прописаны полномочия регионов.

"Но общая картина уже видна: появится единый правовой реестр, с чьей помощью можно будет регистрировать развлечения, проверять и запрещать их работу", - отметил Бельский в своем Telegram-канале.

В Петербурге закон, разработанный Антоном Рудаковым и Константином Чебыкиным, приняли нынешним летом. С начала следующего года у каждого аттракциона должен быть свой идентификационный номер и QR-код.

Фото: ЗАКС.Ру