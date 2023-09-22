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Ситуация с корью в России остается контролируемой, заявила Попова

фото ЗакС политика Ситуация с корью в России остается контролируемой, заявила Попова

Ситуация с заболеваемостью корью в России контролируется, иммунная прослойка достаточно высокая, заявила 22 сентября глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, случаи заболевания сейчас фиксируются исключительно у непривитых людей.

"Ситуация по кори контролируемая. Система здравоохранения и система Роспотребнадзора справились с ней. В настоящее время фиксируются заболевания только среди непривитого населения", — цитирует Попову РИА "Новости".

Глава Роспотребнадзора уточнила, что подъемы заболеваемости корью происходят каждые четыре-шесть лет. В связи с этим заранее были приняты меры по подчищающей иммунизации, к концу лета было привито около 3,5 миллиона человек, отметила она.

В целом, по сообщению Поповой, иммунная прослойка в России "достаточно высокая" и оснований ожидать серьезного ухудшения эпидситуации сейчас нет.

По состоянию на конец лета в Петербурге было зафиксировано 97 случаев кори, меж тем как в прошлом году официально сообщалось об одном заболевшем.

Фото: ЗАКС.Ру


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