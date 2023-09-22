Петербургская пенсионерка отсудила у ЖКС деньги за падение на льду

Прокуратуре Фрунзенского района Петербурга удалось защитить права пожилой женщины, которая из-за некачественной зимней уборки в ноябре прошлого года получила травмы на льду.

Как сообщает надзорное ведомство, 71-летняя пенсионерка потеряла равновесие на крыльце парадной дома по улице Олеко Дундича и сломала обе лодыжки. Дом обслуживает ООО "Жилкомсервис № 3 Фрунзенского района".

В пользу пострадавшей суд взыскал 75 тысяч рублей.

Отметим, в начале нынешней недели глава комитета по благоустройству пообещал, что на предстоящую зиму городу точно хватит техники для уборки снега и льда.

Фото: ЗАКС.Ру