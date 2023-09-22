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В Госдуме назвали сроки индексации пенсий

фото ЗакС политика В Госдуме назвали сроки индексации пенсий

Индексация пенсий в России состоится в начале следующего года, заявила в беседе с "Лентой.ру" член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

"С Нового года, с 1 января, а потом с 1 февраля произойдут соответствующие изменения по индексации практически всех видов социальных выплат и пособий", — рассказала депутат.

В начале августа фракция ЛДПР внесла на рассмотрение Госдумы законопроект об индексации пенсий части работающих пенсионеров. Инициатива была отклонена 19 сентября профильным комитетом из-за отсутствия заключения правительства в пакете документов. Решение было подписано главой комитета Ярославом Ниловым (ЛДПР), который также числился одним из соавторов проекта.

Накануне губернатор Антон Алиханов высказался о необходимости возврата к индексациям пенсий работающим пенсионерам, сообщала "Фонтанка". Заявление прозвучало на заседании по вопросам рынка труда под председательством президента Владимира Путина.

Фото: ЗАКС.Ру


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